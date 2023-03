OL : Domenech allume Aouar après son choix de sélection

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Houssem Aouar ne reportera plus le maillot de l’Équipe de France. Hier, le milieu de terrain de l’OL a annoncé avoir choisi de représenter l’Algérie sur la scène européenne. Après avoir connu les Bleus dans les catégories jeunes, Houssem Aouar compte une seule sélection avec l’Équipe de France A, honorée le 7 octobre 2020 face à l'Ukraine. Après cette annonce, Raymond Domenech n’a pas mâché ses mots sur le milieu des Gones.

Sur le plateau de l’Équipe du Soir, l’ancien entraîneur des Bleus s’est exprimé : « Moi, ça m’agace par rapport à l’Algérie. On ne peut pas dire ça d’une autre sélection. Je trouve que c’est humiliant pour l’Algérie de dire que, parce qu’il ne peut plus jouer en équipe de France. S’il fait ça au moment où il est au top niveau et que c’est lui qui décide qui il choisit réellement, ok. Mais là il diminue quelque part l’idée qu’on peut avoir de cette équipe d’Algérie. »