OL : double coup de théâtre pour Fabio Grosso !

Fabio Grosso sur le banc de l’OL, ce serait imminent ! Cette nuit, Fabrizio Romano a lancé son fameux « Here we go » pour annoncer son arrivée prochaine sur le banc des Gones. « Fabio Grosso à l'Olympique Lyon en tant que nouvel entraîneur principal, c'est parti ! Accord en place ce soir, en attente maintenant de préparer les documents, les détails formels et de le faire signer », a-t-il affirmé sur Twitter.

Si L’Équipe se montre également confiant pour l’arrivée de Grosso à l’OL, on apprend toutefois qu’une autre piste d’un entraîneur étranger, dont le nom n’a pas filtré, était encore active hier soir. Le timing semblant de plus en plus serré, le duo Jean-François Vulliez - Jérémie Bréchet, aidé par Sonny Anderson, devrait enfin œuvrer dimanche pour le match contre Le Havre (20h45).

Fabio Grosso to Olympique Lyon as new head coach, here we go! Agreement in place tonight, now waiting to prepare documents, formal details and get it signed 🔵🔴🇮🇹 #OL



John Textor wanted Grosso as surprise candidate — 1st call by @hugoguillemet, now almost done. pic.twitter.com/m6k7uuOEc2