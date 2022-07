EN DIRECT

Après un premier match impliquant une équipe mixte de remplaçants et de jeunes, l'OL rentre dans le vif du sujet avec sa deuxième rencontre de la préparation face au Dynamo Kiev. Un match qui se joue au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu et que nous vous proposons de suivre en live-texte via notre journaliste sur place Alexandre Corboz.