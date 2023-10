OL : effectif mauvais mais pas d'inquiétude pour le maintien, Ménès se lâche

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Il y avait de quoi désespérer pour les supporters lyonnais, dimanche après-midi à Reims (0-2). Apathiques au possible, inexistant offensivement, les hommes de Fabio Grosso se sont logiquement inclinés face à plus fort qu'eux. Et ils pointent désormais à la dernière place du classement. Mais pas d'inquiétude pour le maintien, annonce Pierre Ménès. Cet OL ne jouera pas pour sa survie. En revanche, il ne luttera pas pour les places européennes, et ce pour une bonne raison : l'effectif est mauvais...

"L'effectif est mauvais"

"Non, je ne pense pas que Lyon va jouer le maintien mais il aura du mal à terminer dans la première moitié du classement. Au-delà de toute considération sur le mec assis sur le banc, l'effectif est mauvais. Les anciens sont dépassés et les nouveaux pas au niveau. Quand l'équipe n'est pas bonne, c'est difficile d'avoir des résultats. On verra si Textor va réussir à redresser ça durant l'hiver. Il faudra voir quelles seront les vraies latitudes financières et surtout voir qui prendra les décisions en matière de recrutement car si c'est pour prendre des tringles, ça sert pas à grand-chose..."

