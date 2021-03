OL : effectif, PSG, course au titre... les mots forts de Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Stade de Reims

A deux jours du choc de la 30e journée de Ligue 1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, Rudi Garcia était présent ce vendredi en conférence de presse. L'entraîneur rhodanien a d'abord révélé qu'il disposait de la totalité de son groupe pour cette rencontre. "Pas de problème dans mon groupe. Tout le monde pourra postuler."

Après avoir dit quelques mots sur le PSG, Garcia a été interrogé sur les chances de titre de l'OL. "Les deux équipes se connaissent bien. On devra s'appuyer sur nos forces. Le coach a changé au PSG. Cela sera une nouvelle tactique. On rencontre l'une des 8 meilleures équipes européennes. (...) On veut être fiers de nous après la 38e journée. Tous les points vont être importants jusqu'à la fin de saison. On l'a vu à Reims. On va tout faire pour l'emporter dimanche", a confié le technicien de l'OL devant la presse.