OL : en plus de Blanc, Lopes prône un discours fédérateur

Artisan de la qualification de l'OL aux dépens du LOSC (2-2, 4 t.a.b. à 2) mercredi, Anthony Lopes s'est présenté en conférence de presse revigoré, à l'image de son équipe. Revigoré et ambitieux alors que se présente au Groupama Stadium le RC Lens. Pour le gardien, pas question de baisser le rythme alors que les Gones doivent remonter un handicap de huit points sur la zone européenne.

« On voit que le groupe est très uni, on a conscience de la situation, on a envie de se surpasser et d’aller chercher plein de choses. Il faut gagner le plus de matches. C’est notre boulot. C’est ce qu’on a à cœur de faire, ce que les supporters attendent. Il faut assumer, on est dans un club avec de la pression et des ambitions et pression, avec tout ce qui englobe l’équipe. On est des grands compétiteurs, on a envie de gagner chaque match, on doit mettre le club où il doit être. Si je n’ai pas ce sentiment-là (de pouvoir remonter), autant déposer les armes et on arrête. Tout le groupe est concerné, tant que tout est possible, on va y croire. »