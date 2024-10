OL : encore une bonne nouvelle avant Le Havre

La trêve internationale du mois d'octobre ayant touché à sa fin, la Ligue 1 va pouvoir reprendre ses droits. La huitième journée du championnat se jouera ce week-end où l'Olympique Lyonnais se déplacera notamment sur la pelouse du Havre.

Le Havre devra faire sans Youté face à l'OL

En plus du retour de Clinton Mata, l'entraîneur lyonnais, Pierre Sage, et les Gones ont enregistré une autre bonne nouvelle en marge de cette rencontre. En effet, Étienne Youté, expulsé lors de la défaite du HAC face au Stade Brestois (2-0), le 6 octobre dernier, a été suspendu un match par la commission de discipline de la LFP et manquera donc ce match contre l'OL. C'est une absence de poids pour Le Havre, l'ancien joueur de l'Inter Milan étant un titulaire indiscutable en défense centrale.

Inscrivez-vous chez Genybet pour bénéficier de 250€ de bonus de bienvenue !