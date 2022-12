OL : encore une surprise pour le rachat signée John Textor !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'information a de quoi surprendre. Mais prouve que la banque peut mener à tout y compris dans le football. Alors que les partenaires historiques de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, Pathé et IDG Capital, avaient mandaté le groupe Raine pour dénicher un potentiel repreneur de leurs actions, on apprend, via Bloomberg, que Gordon Rubinstein, patron de la branche capital-risque de Raine, arrive justement à l'OL !

De quoi surprendre, donc. Mais au moins la garantie pour John Textor d'avoir un futur associé qui connait bien le dossier...