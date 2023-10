OL, Equipe de France : Malo Gusto confirme un vrai malaise à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Néo international A tricolore, Malo Gusto (Chelsea) s’est confié à « Génération After » sur RMC concernant l’OL, reconnaissant être encore « peiné » par les attaques des supporters, qui l’ont qualifié de « petite sal*** » lors de sa signature à Chelsea.

« Moussa Dembélé a soulevé des problèmes qui sont réels aujourd’hui »

« Quand ils prennent à parti tout le monde, tous ceux qui souhaitent partir, c'est dommage (…) on va dire que c'est derrière moi mais j'ai toujours un regard important pour ce club. Il y a encore mes amis, c'est mon club formateur », a déploré le latéral droit des Blues dans cet entretien.

Malo Gusto a également validé la version de Moussa Dembélé, sans toutefois vouloir en faire des tonnes sur le sujet. « Il a soulevé des problèmes qui sont réels aujourd'hui. Il n'a pas parlé pour rien. Je le rejoins sur certains points, j'ai déjà un peu parlé auparavant. On doit passer à autre chose et avancer. Si on s'arrête sur ça, on ne va jamais s'en sortir ».

🔴🔵 Malo Gusto sur les critiques des supporters de l'OL à son encontre : "Ça fait de la peine quand tu es un enfant du club... L'interview de Moussa Dembélé ? Il a dis des choses, moi aussi j'ai parlé, maintenant on doit passer à autre chose." pic.twitter.com/AexO9wIqoq — After Foot RMC (@AfterRMC) October 10, 2023

Podcast Men's Up Life