OL : et maintenant, Aulas veut même aider Textor !

Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Dimanche dernier, à l'occasion d'OL-Toulouse (3-0), Jean-Michel Aulas et John Textor ont scellé leur réconciliation en apparaissant côte à côte sur la pelouse avant le coup d'envoi, puis pas loin en tribunes. Le lendemain, un communiqué d'OL Groupe annonçait qu'un accord avait été trouvé entre le nouveau propriétaire et l'ancien pour un désengagement total de ce dernier dans l'actionnariat d'ici un an. Cela en échange de l'abandon de toute procédure judiciaire.

JMA serait en concurrence avec Tony Parker

Mais Textor n'en a peut-être pas totalement fini avec Aulas. Sauf que cette fois, ce serait une bonne chose pour lui ! On sait que l'homme d'affaires américain souhaite vendre la LDLC Arena, salle multifonction d'OL Groupe, afin de renflouer les caisses. Eh bien, selon RMC Sport, JMA aurait l'intention de se porter acquéreur, via sa société Holnest. Il se retrouverait ainsi en concurrence avec son ami Tony Parker, patron de l'ASVEL. La salle a coûté 141 M€ mais, selon les estimations, elle pourrait être rentable d'ici deux ou trois ans.

