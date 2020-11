OL – Exclu BUT! L'oeil de Daniel Riolo : « On jugera Juninho quand il pourra mettre sa patte »

Daniel Riolo n'est pas tendre avec les dirigeants du foot français dans son dernier livre, mais Jean-Michel Aulas sort quand même du lot selon lui. « Son bilan parle de lui-même même si c'est plus dur pour l'OL depuis dix ans. Il y a le stade, une forte identité, mais Aulas est moins bon. Je trouve qu'il fatigue un peu. Avec 250 M€ de budget, Lyon devrait faire mieux. »

« Juninho, je trouve qu'il n'a pas encore vraiment commencé »

Aulas avait fait revenir Juninho du Brésil il y a un peu plus d'un an pour lui confier la direction sportive mais selon Riolo, l'ancien milieu de terrain ne peut pas vraiment être jugé pour l'instant. « Juninho, je trouve qu'il n'a pas encore vraiment commencé, estime-t-il. J'étais très heureux qu'il arrive. Il est emblématique. Mais dans les faits, il n'a pas fait grand chose. Lyon sort d'une mauvaise saison malgré une belle parenthèse au Final 8. Mais ce n'est pas lui qui a validé l'entraîneur. On le jugera quand il pourra mettre sa patte sur le coach, la stratégie, le recrutement. »