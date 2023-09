OL : Fabio Grosso déjà lâché par sa direction à Brest

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Désabusé et l’œil noir, Fabio Grosso a découvert ce qu’était devenu l’OL quatorze ans après son départ. Le nouvel entraîneur italien des Gones a découvert une équipe en plein doute, incapable d’aligner trois passes et malheureusement à sa place dans les bas-fonds de la Ligue 1. Et au plus fort de la crise, on ne peut pas franchement dire que l’ancien coach de Frosinone a été très soutenu.

L’Etat-major a boudé le déplacement à Brest

Lui qui avait connu joueur l’OL de Jean-Michel Aulas, présent à chaque déplacement et souvent accompagné de Bernard Lacombe, a découvert l’OL de 2023-24 à la direction plus distante. Si on ne peut pas reprocher à John Textor de vivre aux Etats-Unis et de ne pas être présent au quotidien, ce samedi à Brest ni son président délégué Santiago Cucci, ni son responsable de recrutement aux responsabilités élargies Matthieu Louis-Jean, ni même son directeur du football Vincent Ponsot n’était du déplacement.

Le Progrès rapporte que le seul dirigeant rhodanien présent à Francis-Le-Blé était Patrick Iliou, directeur général adjoint et secrétaire de l’OL. Fabio Grosso a dû se sentir bien seul au moment de débriefer le match en privé avec ses nombreux adjoints…

Football. OL infos : la direction absente pour la première de Grosso https://t.co/NFIgYKOjLy — Le Progrès OL (@LeProgresOL) September 24, 2023

