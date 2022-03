OL : face à Rennes cette statistique qui fait mal

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les supporters de l'OL s'en souviendront. Et nécessairement longtemps, eux qui sont tout de même habitués aux bons résultats depuis des lustres. Mais face au Stade Rennais, dans la journée, leurs joueurs ont indéniablement vécu une première période cauchemardesque avec un retour au vestiaire sur le score de 3-0.

Comme souvent, le statisticien Opta a donné un chiffre ô combien intéressant. L'OL n'avait plus encaissé à domicile trois buts en une période depuis plus de 32 ans. Et encore, les Lyonnais ont même été menés 4-0 au début de la seconde période...

3 - Lyon n'avait plus encaissé 3 buts en 1ère période à domicile lors d'un match de Ligue 1 depuis juillet 1989 (3 v Marseille). Inexistants. #OLSRFC pic.twitter.com/4LLKiuUYAR — OptaJean (@OptaJean) March 13, 2022