OL : Faivre veut marcher sur les traces de Benzema et rêve de l'équipe de France

Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans les colonnes du Progrès ce samedi, Romain Faivre (23 ans) est revenu sur ses objectifs avec l'OL. Arrivé cet hiver en provenance du Stade Brestois, l'ancien Monégasque est déterminé à réussir : «Je suis venu ici pour jouer car Lyon m’a recruté pour mes qualités. Il faut montrer ce qu’on sait faire, sur le terrain, rien ne change. Pour rester dans l’équipe, il faut être performant le week-end et à l’entraînement. Je sais que je vais monter en puissance, me libérer de plus en plus ».

« Benzema ? Il donne envie de le suivre »

Objectif avoué de ce transfert : s'en servir d'un tremplin vers... les Bleus. « Forcément, je l’ai dans un coin de ma tête. Lyon est réputé pour emmener ses meilleurs joueurs en équipe de France. Il faut avoir des ambitions, sans brûler les étapes. Si je fais de très bonnes performances en club, l’occasion peut se présenter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait », a poursuivi le milieu droit.

Parmi ses modèles, Romain Faivre ne cache d'ailleurs pas son admiration pour l'ancien lyonnais Karim Benzema (Real Madrid) : « on voit qu’il a une hygiène de vie, qu’il bosse, qu’il a la bonne mentalité alors qu’il a 34 ans. Il est très médiatisé, il est aimé des jeunes notamment, et il donne envie de le suivre ».