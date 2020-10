OL, FC Barcelone : Garcia, agacé par Koeman, se sert du LOSC pour déterrer une autre polémique

Dimanche soir, l'OL va affronter le LOSC dans un choc qui aura une saveur particulière pour Rudi Garcia. Retrouver les Dogues rappelle forcément de très bons souvenirs au coach lyonnais, qui a réalisé le doublé Coupe – championnat en 2011 sur le banc lillois.

Désormais, Garcia défend les intérêts lyonnais et ne démord pas de certaines polémiques. Évoquant son adversaire du week-end, le coach des Gones est revenu sur la fin de saison dernière qu'il ne digère pas. « Cela fait deux saisons que le Losc carbure bien. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient été en Champions League avec nous si le championnat ne s'était pas arrêté », a affirmé Rudi Garcia.

Le sujet Depay agace Rudi Garcia

Le coach lyonnais en a même remis une couche en revenant sur la dernière défaite lyonnaise face à Lille (0-1), juste avant le premier confinement. « Lille avait été meilleur. C'était le dernier match, mais si on avait su que le championnat allait s'arrêter, on l'aurait gagné ». Des propos qui ne manquent bien évidemment pas de faire réagir.

Et une autre sortie, plus énigmatique, fait aussi parler. Interrogé sur le retour en forme de Memphis Depay, Rudi Garcia a laissé transpirer une très nette amertume contre un certain... Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone. « Faites-moi penser à mettre un tacle à Koeman quand ce sera le moment, mais ce n’est pas aujourd’hui que je le ferai », a annoncé le coach lyonnais.