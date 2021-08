OL, FC Barcelone : un Lyonnais s’offre un record de Samuel Umtiti

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Profitant des absences de plusieurs cadres, Malo Gusto était titulaire sur le couloir droit de la défense de l’Olympique Lyonnais lors du match nul concédé ce samedi contre le Stade Brestois (1-1).

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1, le jeune latéral droit lyonnais s’est offert un record de précocité détenu jusqu’ici par le défenseur central du FC Barcelone, Samuel Umtiti. En effet, comme le fait savoir le compte Twitter @Statsdufoot, Malo Gusto (18 ans et 80 jours) est devenu le plus jeune défenseur de l'OL à être titularisé lors d'un match de Ligue 1 depuis Samuel Umtiti (18 ans et 75 jours). C’était le 28 janvier 2012 face à Dijon (3-1).

