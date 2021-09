OL - FC Lorient (1-1) : Bosz sur la même longueur d'ondes qu'Aulas sur l'arbitrage

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Ils l'avaient mauvaise, les Lyonnais, hier, après le match nul contre Lorient (1-1). Entre l'expulsion injuste d'Emerson dès la 14e minute et le but refusé à Paqueta dans les arrêts de jeu, ils ont eu la sensation de se faire flouer, six jours seulement après un pénalty scandaleusement accordé au PSG alors que c'est Neymar qui avait fait faute. Jean-Michel Aulas a poussé un coup de gueule devant les médias.

Mais son entraîneur, Peter Bosz, n'a pas été en reste : « Le carton rouge ? Je ne comprends plus les décisions… La VAR était là aujourd'hui ? Ça arrive dans le foot, mais trois ou quatre fois en si peu de temps… Normalement, dans le football, c'est sur une saison ». Après deux mois en France, le Néerlandais a déjà compris qu'il y avait un gros problème d'arbitrage en Ligue 1, lui qui était habitué aux décisions savamment pensées des sifflets de son pays ou de la Bundesliga…

Après Aulas, Peter Bosz critique lui aussi l'arbitrage !https://t.co/KqzqM98EK4 — Foot Mercato (@footmercato) September 26, 2021