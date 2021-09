OL - FC Lorient (1-1) : le gros coup de gueule d’Aulas contre l’arbitrage

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Beaucoup de supporters de clubs adverses feront remarquer que la roue tourne et qu’après avoir bénéficié pendant des années d’erreurs arbitrales, il est normal que l’OL les subisse aujourd’hui. Mais la vérité, c’est que le coup de gueule de Jean-Michel Aulas hier après la deuxième grosse erreur d’un sifflet en six jours contre son équipe est justifié. Car il n’y avait pas pénalty de Gusto sur Neymar dimanche dernier au Parc (1-2) et Emerson n’aurait pas dû être expulsé hier à la 14e minute contre Lorient (1-1).

"J'avais rêvé d'un match à armes égales, a déclaré JMA à Amazon. Un peu comme à Paris, bizarrement, on se trouve déçus, pas du résultat mais de la qualité de l'arbitrage et de ce que le VAR ne fait pas. Il y a une énorme déception en tant que dirigeant car le VAR n'apporte pas ce qu'elle devrait apporter. Un arbitre peut se tromper, surtout quand il est jeune et manque d'expérience mais il y a des enjeux tellement importants qu'on ne peut pas laisser passer. Personne de la Direction technique de l’arbitrage n'a pris la parole pour dire la monstrueuse erreur d'appréciation (au Parc). On vient de perdre cinq points sur des erreurs d'arbitrage." Plutôt quatre, en fait, mais l’essentiel est ailleurs… »

Jean-Michel Aulas (après le nul de l'OL contre Lorient): « On a perdu cinq points sur des erreurs d'arbitrage » https://t.co/H57GghNjAP pic.twitter.com/yGAHUIdjus — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 25, 2021