OL - FC Metz (0-1) : Paqueta en panne, Depay impuissant… Les notes des Lyonnais

Homme du match : Aaron Leya Iseka (non noté)

Note du match : 08/20

Lopes (4) : Contesté après une sortie musclée sur Vagner (27e), le Portugais a connu une fin de première mi-temps compliquée, manquant de se faire lober sur un centre raté de Boulaya. En deuxième période, on l’a vu prendre énormément de risques en jouant très haut. Sauvé à deux reprises par ses montants (42e et 88e) mais sorti à la pêche sur le but de Leya Iseka (90e).

Dubois (5) : Mis en difficulté par les montées de Delaine puis d’Udol, l’international tricolore n’a pas - comme à son habitude - ménagé ses efforts offensifs, apportant des centres et des tentatives de loin. Sanctionné d’un carton jaune pour une prise de bec avec Boye (27e).

Marcelo (6) : Danger constant sur les corners et coups de pied arrêtés rhodaniens, le Brésilien a sauvé Lopes sur une reprise à trois mètres de Gueye (42e). Un match solide.

Denayer (5) : Preuve que le foot est parfois cruel, le Belge avait été impeccable défensivement, s’accrochant face à Vagner et offrant quelques chevauchées balle au pied. Mais il a été pris de vitesse sur le but de Leya Iseka (90e).

De Sciglio (5) : Offensivement très discret, l’Italien a cependant bien fermé son couloir face à Gueye. Propre à défaut d’un autre apport. Remplacé par Cornet (68e), qui a vite mis à profit Oukidja et trouvé le poteau (70e).

T.Mendes (5,5) : L’ancien Lillois a bien nettoyé les ballons au milieu. Ses incursions aux avant-postes auraient même pu sauver Lyon si la VAR n’était pas intervenue.

Paqueta (4,5) : S’il a été la rampe de lancement de quelques situations, le Brésilien connait un petit coup de moins bien dans le jeu. Il ne brille plus que par intermittence, s’agace et c’est tout Lyon qui en redevient laborieux comme lors du mois de septembre. Un vrai baromètre. Remplacé par Aouar (68e), coupable du hors-jeu sur le but refusé.

Caqueret (5,5) : Préféré à Houssem Aouar, l’international Espoirs tricolore n’a pas ménagé ses efforts. Dans un match où il fallait mettre de l’intensité dans les duels, il était l’homme de la situation. Un bon match de sa part malgré quelques imprécisions. Remplacé par Guimaraes (90e).

Kadewere (4,5) : Comme à son habitude le Zimbabwéen s’est démené mais il a manqué une belle situation seul face à Oukidja (52e). Remplacé par Slimani (76e), qui a lui aussi tergiversé devant son compatriote (83e).

Depay (5) : S’il a fait de bons appels et été à l’impulsion des meilleures situations lyonnaises, le capitaine a percuté mais n’a pas eu beaucoup d’espace pour s’extirper du marquage serré du duo Boye - Kouyaté. On ne peut pas lui reprocher son abnégation.

Toko-Ekambi (5) : Meilleur qu’à Rennes la semaine passée, le Camerounais a longtemps cherché la solution sans la trouver. Il est passé proche d’être le sauveur mais la VAR l’a privé de son premier but en 2021 (74e). Sorti dans la foulée, remplacé par Cherki (76e) qui a amené beaucoup de percussion mais qui a perdu le ballon sur le but.

Conclusion : Peu inspiré offensivement face à un bloc messin très compact, pas aidé par une VAR tatillonne, l’OL a longtemps cherché la clé sans jamais la trouver. Crucifiés sur la fin, les Gones concèdent leur première défaite depuis le 15 septembre et perdent la tête de la Ligue 1 avant leur déplacement à Saint-Etienne dimanche prochain.