OL - FC Nantes : Blanc dégomme ses joueurs et donne des nouvelles de Lacazette

Tenu en échec ce vendredi sur la pelouse par le FC Nantes (1-1), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a enchaîné un troisième match nul consécutif en championnat. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur des Gones, Laurent Blanc, est apparu désabusé, ne cachant sa déception après la nouvelle contre-performance des siens.

"J'ai horreur que l'on ne respecte pas le jeu"

"C'est décevant. Il faut respecter le jeu et le geste qu'il faut faire. Et j'ai horreur que l'on ne respecte pas le jeu. Quand on prend des mauvaises décisions, on est puni et c'est ce qui nous est arrivé en début de match. On avait l'impression que le ballon brûlait les pieds des joueurs. La première période, nous avons tout fait. Nous leur avons donné le but et avons égalisé. En seconde période, je me suis dit qu'en faisant entrer des joueurs frais, nous pourrions faire quelque chose face à une formation nantaise très défensive. Je suis très déçu. On va terminer la saison avec cet effectif jeune après la trêve et quelques jours de repos que j'ai octroyés pour ceux qui ne sont pas en sélections espoirs, qui sont nombreux. Il manque des joueurs qui tiennent la baraque. On peut faire quelque chose à Nantes en Coupe de France mais il faudra faire beaucoup mieux", a-t-il déclaré avant de donner des nouvelles d'Alexandre Lacazette, sorti prématurément du terrain. "Alexandre Lacazette s'est préservé. On n'est pas passé loin de la catastrophe. C'est une saison galère à tous les niveaux."

🎙️ Le coach Laurent Blanc après #OLFCN : « Ce soir, le contenu est très décevant. Il n’y a pas assez de prises de risque et on fait des erreurs techniques. Nantes nous attendait. On doit jouer plus simple. On avait de l’espace pour sortir le ballon, mais on n’a pas joué juste. » pic.twitter.com/BgEttItZ1D — Olympique Lyonnais (@OL) March 17, 2023

Pour résumer L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc, était très déçu par ses joueurs, accrochés ce vendredi sur sa pelouse par le FC Nantes (1-1), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1.

