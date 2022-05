OL - FC Nantes : Dembélé et Tetê portent Lyon, Castelletto n’y était pas, les notes

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Note du match : 15/20

Homme du match : Tetê (7)

En lumière (côté OL)

Dembélé (6,5) : comme souvent ces derniers temps, le capitaine lyonnais est là pour finir les actions. Sa tête est un vrai but de roublard (9e). S’il n’a pas tout réussi, l’ancien du Celtic a encore beaucoup pesé et son deuxième but, signalé hors-jeu (58e), dénote d’un buteur qui a vraiment retrouvé la confiance. Remplacé par Barcola (63e).

Lopes (6) : sans son gardien, injustement absent de la liste des trophées UNFP demain soir, l’OL n’aurait certainement pas fini dans la première moitié du classement. En l’espace de quelques minutes en fin de première période, le Portugais a sorti trois arrêts importants face à Castelletto (37e) et surtout face à Blas deux fois (40e et 41e). Il ne peut rien sur la frappe détournée par Malo Gusto (81e) et se fait transpercer dans le temps additionnel (90e+3).

Lukeba (6) : qu’il soit aligné aux côtés de Thiago Mendes, Jérôme Boateng ou - comme ce soir - Damien Da Silva, le jeune Lyonnais est toujours la tête qui ressort derrière et la caution sérénité. C’est tout sauf un hasard.

Tetê (7) : si le Brésilien prêté par le Shakhtar Donetsk brille vraiment par intermittence, ses coups d’éclats sont intéressants. A l’origine des deux premiers buts, auteur du troisième (85e), il a également expédié une tête plongeante sur la transversale après un centre impeccable du remuant Karl Toko-Ekambi (69e).

Paqueta (6) : s’il n’a clairement pas fait un très grand match, l’ancien Milanais s’est accroché et a finalement marqué le but du break bien servi par Tetê (78e).

En lumière (côté Nantes)

Merlin (6) : on l’oublie souvent du fait de ses excellentes performances à gauche mais le jeune Nantais est avant tout un milieu de formation. Utilisé à son vrai poste ce soir, il a eu un peu de mal à retrouver ses automatismes mais a quand même eu le mérite d’inscrire le but du 2-1 sur une frappe détournée par Malo Gusto (82e).

Blas (4) : annoncé dans le viseur de l’OL, on se demandait comment allait se comporter l’ancien Guingampais au Groupama Stadium. Il a eu deux belles occasions d’égaliser mais a buté sur Anthony Lopes (40e, 41e). Beaucoup d’envie mais une faible réussite. Remplacé par Geubbels sur la fin (82e).

Cyprien (5,5) : à l’instar de Quentin Merlin, l’ancien Niçois n’a pas vécu un match facile dans le coeur du jeu mais il s’est arraché pour marquer dans le money-time (90e+3).

Castelletto (4) : s’il aurait pu se rattraper en égalisant (37e), le Camerounais est passé à côté de son début de match. Fautif sur le but de Moussa Dembélé (9e), sanctionné d’un carton jaune pour avoir découpé Karl Toko Ekambi peu après (12e), l’ancien Brestois a eu du mal face à la vitesse de son compatriote.

Lafont (4) : pour sa 200e en L1 (record de précocité pour un gardien), le capitaine des Canaris n’a pas fait un grand match. En retard dans sa sortie sur la tête de Dembélé (9e), il s’est quand même rattrapé en évitant le 2-0 en duel face à Toko Ekambi (45e, 82e) et Bradley Barcola (75e). Sauvé par sa transversale sur la tête de Tête (69e).

Les notes :

OL : Lopes (6) - Gusto (5), Da Silva (5,5 puis Boateng (72e)), Lukeba (6), Henrique (5,5) - Ndombélé (5, puis Caqueret (63e)), Faivre (5, puis Aouar (63e)) - Tête (7), Paqueta (6), Toko-Ekambi (6) - Dembélé (6,5, puis Barcola (63e)).

FC Nantes : Lafont (4) - Appiah (5), Girotto (5,5), Castelletto (4) - Coco (4, puis Bukari (71e)), Cyprien (5,5), Merlin (6), Fabio (5) - Blas (4, puis Geubbels (82e)) - Simon (4, puis Corchia (71e)), Kolo Muani (4,5, puis Coulibaly (71e)).

OL 3-2 FC Nantes, les notes Grâce à Moussa Dembélé, Lucas Paqueta et Tetê, l’OL s’est offert un dernier succès à domicile de la saison face au FC Nantes (3-2). Cela ne changera pas l’issue de la saison et l’absence de Coupe d’Europe mais au moins les Gones se seront hissés à la hauteur de leurs supporters qui avaient retrouvé de la voix.

Alexandre Corboz

Rédacteur