OL, FC Nantes : Dubois, plus de respect pour Aulas que pour Kita ?

Formé au FC Nantes, où il a passé une décennie, entre le centre de formation et l'équipe première, Léo Dubois a été le capitaine des Canaris. Et il n'a jamais eu des mots sympathiques pour le président du FCN, Waldemar Kita. En revanche, depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais, il vante régulièrement les mérites de Jean-Michel Aulas. Il l'a encore fait dimanche soir, quelques minutes avant le coup d'envoi de l'Olympico, quand il a réuni ses coéquipiers pour une ultime causerie.

"Tous ensemble pour lui"

« On va jusqu’au bout tous ensemble. On va aller chercher les choses tous ensemble. Ce soir, c’est trois points et puis on rentre chez nous. Allez les gars ! C’est pour ça qu’on joue en Ligue 1. C’est à nous d’aller chercher la victoire. On a des ambitions et on doit aller les chercher, ces ambitions. Pour le président aussi. Le président, il se bat tous les jours. C’est à nous d’aller chercher ça pour lui. Tous ensemble pour lui. »

Un drôle de cri du cœur dans la mesure où Jean-Michel Aulas n'est contesté ni en interne, ni dans les instances. La preuve, peut-être, que le président de l'OL sait gagner le respect de ses joueurs par ses actes, ce dont ne peut se vanter Waldemar Kita à Nantes…