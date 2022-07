Feyenoord - OL : Bosz n'épargne pas ses joueurs malgré la victoire

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Après deux lourds revers face à Anderlecht (3-0) et contre Willem II (5-0), l'OL s'est repris ce dimanche en s'imposant face au Feyenoord Rotterdam (2-0) grâce à des buts d'Alexandre Lacazette (35e) et Jeff Reine-Adelaide (44e).

"Il y a beaucoup de choses à améliorer"

Au micro d'OL Play, l'entraîneur rhodanien, Peter Bosz, a livré son sentiment sur cette rencontre, ne se montrant pas pleinement satisfait. "On a été bons en première mi-temps. On a eu des occasions et on a bien défendu. En deuxième période, c’était très chaud. On a conservé l’avance. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il reste une semaine de travail dans cette pré-saison."

🎙 Le coach Peter Bosz après #FEYOL : « On a été bons en première mi-temps. On a eu des occasions et on a bien défendu. En deuxième période, c’était très chaud. On a conservé l’avance. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il reste une semaine de travail dans cette présaison. » pic.twitter.com/vMCeVIzYxa — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2022

