OL : Garcia et le vestiaire font corps derrière l'irrégulier Memphis Depay

Ce vendredi, L'Equipe met en avant le défaut de régularité de Memphis Depay (OL). Notes à l'appui depuis le début de saison, le quotidien a rappelé combien c'était souvent tout ou rien avec le Néerlandais (14 buts en L1 cette saison), lequel était capable de grands matches (comme face à Rennes mercredi) et d'autres plus compliqués.

Du côté de l'OL en tout cas, on n'en veut pas à son capitaine pour ses prestations en dent de scie. « Il est surtout très bon », a évacué Rudi Garcia à la question de son manque de régularité. Même son de cloche chez Tino Kadewere, qui a répété face aux médias combien Memphis Depay était important dans les moments clés.

Contre le Stade Rennais, après sa passe décisive pour Houssem Aouar, l'ancien Mancunien a démontré qu'il était en mission dans cette course au titre en réunissant ses partenaires autour de lui : « C'était un moment important. Le match n'était pas fini, on venait de marquer et le capitaine a parlé. Il est magnifique », a lâché Kadewere admiratif.