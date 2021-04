OL : Garcia pourra compter sur un joueur très motivé face à l'AS Monaco

On aurait tendance à l'oublier vu la polémique Super League mais les quarts de finale de la Coupe de France se profilent en ce milieu de semaine. Avec notamment un très alléchant OL-AS Monaco. Alors que le sprint final bat son plein en Ligue 1, avec notamment ces deux-là à la lutte pour le titre avec le LOSC et le PSG, ce rendez-vous tombe plutôt mal. Mais L'Equipe assure que Rudi Garcia ne devrait pas trop faire tourner et qu'il pourra compter sur un joueur revanchard.

"Slimani aimerait certainement briller contre son ancien club…"

« Rudi Garcia devrait faire tourner demain. La Coupe a souvent servi à certains pour se montrer mais l’adversaire oblige aussi à réduire peut-être la quantité de rotations. Rayan Cherki devrait toutefois démarrer. Qui sera à son côté en attaque ? Certains ont fini très fatigués dimanche, comme Slimani et Toko Ekambi tant ils ont multiplié les efforts, mais Garcia ne pourra pas se passer des deux en l’absence de Kadewere qui soigne une douleur aux ischios. Et l’Algérien aimerait certainement briller contre son ancien club… »

« Thiago Mendes devrait aussi reprendre sa place au milieu auprès d’un Caqueret dont les caractéristiques athlétiques lui permettent d’enchaîner sans gros soucis physiques. »