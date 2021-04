OL : Garcia va tenter un coup risqué avec Depay contre le SCO

Ejecté du podium le week-end dernier après son nul à Lens (1-1), vainqueur aux tirs au but seulement du Red Star (National 1) en milieu de semaine en Coupe de France, l'Olympique Lyonnais est en train de caler au plus mauvais des moments. Le spectre d'une deuxième saison consécutive sans Champions League se profile, avec toutes les conséquences catastrophiques que cela aurait au niveau financier. Rudi Garcia a conscience de l'urgence de la situation et il devrait tenter un coup tactique pour rebooster ses troupes selon L'Equipe.

"Le problème, c'est l'envie"

« Le mistral souffle très fort à Lyon ce week-end. Il pourrait d’ailleurs pousser le Néerlandais jusque sur le côté gauche de l’attaque, ce soir contre Angers. Privé de Tino Kadewere pendant plus de trois semaines (ischios), Rudi Garcia songe à désaxer son capitaine afin de redonner un souffle à son équipe et de laisser une place à Islam Slimani. »

« Il faut changer quelque chose de toute façon, pense Sidney Govou, consultant Canal+ et ex-attaquant de l’OL (1999-2010). Memphis en est capable. Mais avec ce genre de joueur, la problématique, c’est l’envie. C’est spécifique de jouer dans un couloir, il faut faire des allers-retours, aider le latéral… » Vu l'importance de Depay dans les résultats de l'OL, les supporters lyonnais espèreront que l'ancien du PSV adhèrera aux consignes de son entraîneur !