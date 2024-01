OL : Gift Orban drague Aya Nakamura

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Après un an seulement passé à la Gantoise où il a éclaté aux yeux de l’Europe, Gift Orban a rejoint cet hiver l’Olympique Lyonnais, qui a déboursé 12 millions d’euros pour le recruter. À peine arrivé à Lyon, l’attaquant nigérian fait déjà parler de lui mais pas sur terrain.

Gift Orban tente sa chance avec Aya Nakamura

Comme on peut sur le tweet ci-dessous, le néo-Lyonnais semble draguer Aya Nakamura, ayant lâché « tu veux pas me répondre stp » en réponse à la dernière publication Instagram de la chanteuse française. Rien ne dit si Gift Orban et Aya Nakamura ont déjà parlé auparavant mais si ce n’est pas le cas, il y en a donc un qui aimerait bien…

Mais non pas ça 🤣🤣🤣🤣Gift Orban très bien la nouvelle recrue lyonnaise pic.twitter.com/vI1KqQbAvE — John🌟 (@john_ows) January 24, 2024

Podcast Men's Up Life