OL : Giuly intègre le staff de Bosz ! (officiel)

Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

L’OL a pris la décision de nommer Ludovic Giuly au poste d’entraîneur adjoint des Gones auprès de Peter Bosz . L’ancien joueur du club rhodanien, formé à Lyon, sera en charge des attaquants de l’équipe première. Il a signé un contrat de deux ans avec l’Olympique Lyonnais et sera présent avec le groupe à la reprise, le 2 juillet, pour préparer la saison à venir, annonce le club.

« Je suis très honoré de revenir ici à Lyon. Je vais tâcher de garder mon identité, en travaillant dur, en respectant les valeurs du club, mais toujours dans la bonne humeur. J’avais hâte de retrouver les terrains mais je suis là aussi pour apprendre », a déclaré Ludovic Giuly sur le site officiel de l’OL.

Un nouveau Gone est de retour à la maison... 🔴🔵 @Ludovic_Giuly intègre notre staff ! #MadeInOL #LégendeOL 👉 https://t.co/TlMVMgzI0y pic.twitter.com/9hjDZsEILC

Pour résumer

L’ancien joueur formé à l’OL, Ludovic Giuly devient entraîneur adjoint de Petez Bosz et sera chargé de s’occuper des attaquants de Lyon. Il a signé pour deux saisons et sera présent à la reprise et travaillera entre autres avec Alexandre Lacazette, qui a lui aussi fait son retour au club.