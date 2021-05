OL : Gourvennec confirme avoir été approché par Lyon !

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sans club depuis 2019 et l'échec de son deuxième passage à l'EA Guingamp, Jocelyn Gourvennec (49 ans) a connu un petit coup d'arrêt dans sa carrière de coach. S'il a profité de ces deux années pour passer sa formation de General Manager à Limoges, le Breton aspire désormais à revenir sur les bancs de touche.

« On est dans un milieu où il y a beaucoup d’entraîneurs et peu de postes. Et au-delà de ça, j’ai envie d’entraîner, j’aime ça, c’est un métier passionnant, difficile et exposé, mais tellement riche : comment mettre ses idées en place, les transférer à ses joueurs, la vie de staff, le côté relationnel avec les joueurs, mener un projet sportif dans un club… Ça me plaît énormément. J’ai envie de continuer à grandir et me construire avec ça », a glissé l'intéressé dans un entretien à Ouest-France.

« Ça aurait pu se faire à Lyon il y a un an et demi »

Entre 2019 et aujourd'hui, Jocelyn Gourvennec a eu quelques occasions de rebondir... Notamment du côté de l'OL. « Ça aurait pu se faire à Lyon il y a un an et demi, ça aurait pu se faire à Rennes récemment. Il y a eu d’autres projets qui m’ont aussi moins correspondu », a-t-il glissé.

L'actuel consultant du CFC a donc confirmé que Juninho l'avait bien approché en octobre 2019 avant de finalement confier l'effectif de l'OL à Rudi Garcia après le passage raté de Sylvinho. Lyon reviendra-t-il à la charge cet été ? Pas sûr...