OL : Govou rend hommage à Aulas !

Une page se tourne. Ce lundi, John Textor vient de destituer Jean-Michel Aulas de son poste de président de l’Olympique Lyonnais. Après 36 années à la tête des Gones, l’homme de 74 ans a écrit une grande partie de l’histoire de Lyon. Sidney Govou qui a tout gagné sur le plan national au côté de Jean-Michel Aulas, a rendu un bel hommage à ce dernier.

« Vous avez écouté, choisi, appris, construit, gagné, perdu, évolué, fédéré, divisé, duré mais toujours dans un but : le mieux pour l'OL. Bravo pour tout président, vous êtes le plus grand », a publié l’ancien international français sur Twitter.

Vous avez écouté,choisi,appris ,construit gagné,perdu,évolué fédéré,divisé ,duré mais tjs ds un but :le mieux pour @OL

Bravo pour tout président vous êtes le plus grand !

C mieux comme ça lol 😂 pic.twitter.com/553TFrGo3c