OL : gros coup dur pour Rayan Cherki

Rayan Cherki a passé des examens après sa sortie sur blessure, survenue après un coup sur le pied droit, lors du match contre l’AS Monaco le samedi 5 février. Une blessure qui va laisser place à une longue absence.

L’OL nous informe que Cherki « souffre d’une fracture non déplacée du 5ème métatarse nécessitant une opération ». L’opération, qui est prévue ce mercredi 9 février, sera suivie d’une période d’immobilisation d’une durée de 3 mois minimum.

L’Olympique Lyonnais informe de la blessure au pied droit de @rayan_cherki contractée samedi soir à Monaco. Les examens passés par l’international Espoir ont révélé une fracture non déplacée du 5ème métatarse nécessitant une opération, prévue ce mercredi. https://t.co/IvjXnDn4k3

Pour résumer

Rayan Cherki est sorti, blessé, lors de la rencontre entre l’OL et Monaco pour la 23ème journée de Ligue 1. On connait désormais la durée de l’absence du prodige lyonnais. Il va rater 3 mois de compétition et se faire opérer.