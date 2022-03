OL : grosse émotion autour de Jeff-Reine Adélaïde

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'OL s'est relancé hier en allant gagner à Lorient (4-1) et ce match a été marqué par le retour de Jeff-Reine Adélaïde après onze mois d'absence et une deuxième rupture des ligaments croisés en un an et demi. « 13 mois plus tard… Aucun mot ne sera suffisant pour décrire mon émotion ce soir » a posté l'ancien rennais sur ses réseaux sociaux.

A l'image de Moussa Dembélé, les joueurs lyonnais ont salué son retour, tout comme Peter Bosz. « Ça c’est super et même émotionnel, a commenté le coach des Gones. Quand je l’appelle derrière moi tous les joueurs étaient incroyablement contents pour lui. Le mec a travaillé pour. Ça me fait vraiment plaisir. »