OL : Grosso a eu une ultime passe d'armes avec ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L'aventure de Fabio Grosso sur le banc de l'OL n'aura duré que 7 matches. Et deux mois au cours desquels l'Italien a plus fait parler de lui par ses méthodes, ses choix douteux, que par ses bons résultats. La dernière défaite contre Lille (0-2), marquée par le remplacement de Lacazette à la mi-temps, lui a été fatale.

"Allez voir Textor et dites-lui de me virer"

L'Équipe dévoile que lundi, Grosso s'était confronté une dernière fois à son groupe. "Si vous pensez que c'est moi, allez voir Textor et dites-lui de me virer, mais il faut avoir les couilles de me le dire en face, avant. Moi, je pense que c'est notre faute commune mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, allez voir Textor. Je vous demande juste de me le dire avant", aurait lancé le technicien à ses joueurs. L'histoire ne dit pas si certaines Gones l'ont pris au mot...

Podcast Men's Up Life