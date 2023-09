OL : Grosso a identifié le mal lyonnais après Brest, Lacazette et Caqueret sont à bout de nerf

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Grosso : « C’est le moment de travailler, pas de parler… »

Fabio Grosso : « Je pense qu’on a les moyens pour contrer ça. On a des joueurs pour jouer ce match-là. On a été à 0-0 jusqu’au bout mais on a pris un but à la 89ème minute. On n’a pas fait un gros match mais nous avons eu de potentielles occasions. Nous ne sommes pas allés jusqu’au bout, jusqu’à la frappe mais des potentielles occasions, on en a eu. On travaille. Moi je suis confiant. J’ai vu ce soir que ce sera dur. C’est la tête qui fait la diff’ et doit essayer de monter à ce niveau-là. Est-ce que c’est la crise ? Vous allez l’écrire que je réponde oui ou non. Au classement, ça se voit très bien. Il faut assumer ce classement-là et prendre la responsabilité du classement où on est. Maintenant, c’est le moment de travailler et pas de parler … »

Lacazette : « On joue avec la peur »

Alexandre Lacazette : « On joue avec la peur. Vu la situation, c’est compliqué. Je vais faire attention à ce que je dis car je n’ai pas envie de déraper mais ça se répète, c’est toujours pareil, on se dit les choses dans le vestiaire et on fait encore les mêmes choses sur le terrain. C’est pas facile. A nous de trouver des solutions de l’intérieur…

Aujourd’hui, on a un nouveau coach, qui installe de nouvelles choses, une mentalité différente. Je pense qu’il faudra être patient avec lui. Que tout le monde puisse comprendre ce qu’il veut et avancer tous ensemble… On a changé de coach parce qu’on était en crise. On peine à se créer des occasions, à arriver dans la surface adverse.

Est-ce que l’effectif n’est pas au niveau ? Je vous laisse juger sur le sujet. Ce n’est pas à moi de dire si certains joueurs se donnent à fond ou pas. Du moins pas devant la télé. Ce n’est pas à moi de juger. Je ne suis qu’un joueur, je me donne au maximum chaque week-end. Parfois, c’est bien. Parfois, c’est pas bien. On va continuer à travailler et espérer mieux pour le prochain match. En tant que capitaine, j’essaie de parler, d’aider mes partenaires. Ce n’est pas facile car c’est une situation nouvelle pour beaucoup de personnes, moi le premier ».

Caqueret : « On est en crise »

Maxence Caqueret : « On n’a pas été bons encore une fois. On n’a pas joué au foot. On a subi du début à la fin. Une fois de plus, c’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il va falloir assimiler les consignes du nouveau coach. Il peut nous apporter de bonnes choses. On doit travailler encore et encore. On le dit à chaque fois mais si on le fait, on va progresser et gagner nos matchs. Aujourd’hui, on est en crise. On n’a pas gagné un seul match, ce n’est pas normal. Maintenant c’est à nous de changer les choses. On ne peut pas continuer comme ça ».

Podcast Men's Up Life