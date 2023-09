OL : Grosso a une bonne raison d’avoir snobé Cherki à Brest, son clan lui répond sèchement !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La première décision forte de Fabio Grosso est tombée à Brest : se passer de Rayan Cherki dans son onze de départ au profit de Diego Moreira. Selon L’Équipe, ce choix radical n’est pas le fruit du hasard puisque l’international Espoirs a rapidement compris, la semaine dernière au gré des séances et des oppositions, qu’il ferait les frais du changement de coach et ne serait pas titularisé le week-end. « On lui a dit de prendre sur lui, de rester agréable, que c’est comme ça, c’est le ballon, évacue l’un de ses proches. À Brest, il l’a bien vécu, il a donné le change, il avait le sourire sur le banc, vous l’avez bien vu. »

« Fabio souhaite qu'il se discipline tactiquement »

On l’a vu mais le mal semble plus profond que cela. « Fabio souhaiterait que Rayan se discipline un peu plus tactiquement, ce qui était aussi le cas des coaches précédents, détaille-t-on au club. Qu’il soit moins “électron libre” et davantage connecté au collectif pour défendre. C’était peut-être aussi un peu pour le piquer, le coach avait vu le match contre Le Havre des tribunes. » Devant cet argument tactique, le clan Cherki oppose une fin de non recevoir. « On n’a pas trop compris car c’est le seul joueur qui amène quelque chose offensivement depuis le début de la saison, remarque son entourage. Le laisser deux ou trois matches et l’enlever s’il ne répond pas aux attentes, il n’y a pas de souci, mais le sortir tout de suite de l’équipe… »

