OL : Grosso débarqué, Juninho prêt à ramener Sampaoli à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

RMC Sport a lâché un scoop hier soir : Fabio Grosso ne sera plus l’entraîneur de l’OL incessamment sous peu. « On sait qu’il ne va pas rester, a affirmé Gilbert Brisbois à l’antenne. Ce soir, on peut le dire, Grosso ne va pas rester et Lyon commence sérieusement à lui chercher un remplaçant. »

Juninho appécie Sampaoli

Avant cette annonce retentissante, Hugo Guillemet avait fait savoir sur La Chaîne L’Équipe que Juninho appréciait Jorge Sampaoli. Et que, dans l’éventualité de voir arriver le Brésilien à un poste de conseiller de John Textor, il pourrait être en mesure d’attirer le coach argentin.

Sur @AfterRMC , nous apprenons donc que Fabio Grosso est d’ores et déjà certain de ne pas rester coach de l’OL (des cette semaine ?) et que Textor a déjà contacter des remplaçants potentiels.



Je vous laisse écouter l’extrait 👇🏻 pic.twitter.com/XZG1S5dmZD — LucasOL (@LuCasCompany15) November 29, 2023

Podcast Men's Up Life