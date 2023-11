OL : Grosso parti pour relancer la polémique avec Lacazette et Cherki ?

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

Lors de la victoire à Rennes (1-0), la première de la saison, juste avant la trêve internationale, Fabio Grosso avait surpris en laissant Alexandre Lacazette sur le banc au coup d'envoi, ne le faisant entrer qu'à la pause. Le début d'un malaise entre l'entraîneur de l'OL et son capitaine ? L'Italien s'en est défendu en conférence de presse vendredi : "Alex est un joueur au-dessus, mais il faut gérer aussi sa récupération, le préserver parfois. Contre Rennes quand on a été rapidement à 11 contre 10, j'ai pensé à le faire rentrer tout de suite, mais on a attendu et il a fait une superbe rentrée avec un grand état d'esprit".

Vers un duo Kadewere-Baldé titulaire face au LOSC ?

Seulement, Lacazette devrait une nouvelle fois débuter sur le banc face au LOSC dimanche ! C'est en tout cas le sens de la dernière opposition entre potentiels titulaires et remplaçants qui s'est déroulée jeudi. Bien qu'elle a eu lieu à huis clos, L'Equipe révèle que Lacazette de même que Cherki ne figuraient pas dans le camp des titulaires. Grosso a privilégié le duo Kadewere-Baldé qui a débuté à Rennes. Le journaliste du quotidien sportif Hugo Guillemet a ajouté sur X : "Au vu de l’excitation générée par la brève, je rappelle à tous que cette info est au conditionnel et qu’elle est issue de l’opposition de jeudi. C’est donc une indication, on n’écrit pas que Lacazette sera remplaçant à 100% car ça, personne n’en sait rien pour le moment". Mais on a compris qu'une telle décision pourrait être hautement impopulaire !

au vu de l’excitation générée par la brève, je rappelle à tous que cette info est au conditionnel et qu’elle est issue de l’opposition de jeudi. C’est donc une indication, on n’écrit pas que Lacazette sera remplaçant à 100% car ça, personne n’en sait rien pour le moment — hugo (@hugoguillemet) November 24, 2023

