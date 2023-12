OL : Grosso, taupe, avenir... Lacazette annonce un grand déballage !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OL ne méritait sans doute pas de perdre, hier à Bollaert. Malgré un nouveau visage séduisant, les Gones ont pourtant encore mordu la poussière devant un RC Lens plus résilient (2-3). « On a fait des matches très très nuls, et ce soir je pense qu’on n’était pas si nul que ça, on avait des intentions et des idées, a analysé Alexandre Lacazette hier au micro de Prime Vidéo. Il y a eu un fait de match à noter, c’est dommage parce que ce n’est pas en notre faveur, mais on ne va pas se cacher derrière ça, a insisté le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Je pense que dans l’animation c’était beaucoup mieux, il y a beaucoup de choses à retenir mais nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. »

« Le directeur parlera bientôt, les gens comprendront mieux »

Lancé au sujet du départ de Fabio Grosso et des rumeurs de son propre départ au mercato hivernal, le capitaine de l’OL a promis un grand déballage prochainement. « J’ai toujours eu du respect pour mes coachs, j’entends beaucoup de choses mais je préfère rien dire parce que c’est facile de parler, de lancer des rumeurs pour que tout le monde y croit, a-t-il pesté. Maintenant, je pense que le directeur parlera bientôt pour souligner ce qu’il s’est passé et les gens comprendront mieux, plutôt que de mettre la faute sur nous, les Lyonnais et les cadres de cette équipe. »

🎙 "Il nous manque de la réussite dans les 2 surfaces"



Capitaine Alex Lacazette était au micro d'#OLPLAY à l'issue de la défaite (3-2) à Lens.



📱💻 Visionnez l'Après-Match sur 👉 https://t.co/v7sC6JLrJT pic.twitter.com/jLPqlz4Osg — Olympique Lyonnais (@OL) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life