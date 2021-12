OL : Guimaraes démonte ses coéquipiers après Metz

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Après le match nul concédé par l'Olympique Lyonnais face à Metz (1-1), le milieu de terrain lyonnais, Bruno Guimaraes, a pointé du doigt l'état d'esprit de son équipe en zone-mixte.

"Je vais passer un mauvais Noël à cause de ça. J’espère qu’on va changer d’état d’esprit pour terminer l’année sur le podium. C’est le plus important. On fait toujours 60-70 bonnes minutes, mais on ne je joue jamais bien pendant 90 minutes. C’est ça qui nous a manqué en première partie de saison, il faut qu’on arrête avec ça. On parle toujours de montrer sur le terrain, mais il faut en faire plus. On ne peut pas marquer et prendre un but une minute après, c’est inacceptable."

🎙 La réaction de @brunoog97 après le match nul face à Metz (1-1)



📺📱 Retrouvez toutes les réactions après #OLFCM sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/AWJtqW2xyX pic.twitter.com/AcED0q9v3V — Olympique Lyonnais (@OL) December 23, 2021