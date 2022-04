OL : Guimaraes fait désormais l'unanimité à Newcastle

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Burno Guimaraes aura donc joué deux saisons à l’OL entre janvier 2020 et janvier 2022. Le milieu de terrain brésilien a souvent eu du mal a trouvé une véritable place au sein de l’effectif lyonnais et à s’imposer dans le onze de départ. Il a donc quitté le club rhodanien pour l’Angleterre et Newcastle. Un club avec lequel il est titulaire et où il a déjà séduit tout le monde.

Après un match de championnat, l’entraîneur de Newcastle s’est exprimé sur l’ancien milieu de terrain de l’OL : « C’est un gagnant ! Il est très altruiste, il fait passer l’équipe avant lui. Bruno est parfait pour le futur du club. J’espère que les prochaines recrues auront le même état d’esprit que lui. Son but est l'illustration parfaite de tout son caractère.”

Eddie Howe on Bruno Guimarães:



"He's a really, really great lad. He's got a really unique mix - he's a really friendly and happy guy who mixes well with his team-mates but he's also got a steely determination when he enters the pitch. He's a real competitor." pic.twitter.com/krpIoPme4m