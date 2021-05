OL : incidents à Monaco, fin de saison, Mercato, Aulas tape du poing sur la table

Zapping But! Football Club OL : les meilleures déclarations de l'année 2020

Sur les sanctions après Monaco

"Je n'ai pas pris la parole mais j'ai lu ce qui a été dit par les dirigeants de Monaco, j'ai lu le rapport de l'arbitre et la décision de la commission. On n'a pas été très favorisé dans les décisions, on est hyper pénalisé pour Lorient. L'équipe a été formidable et a traduit la formidable envie de gagner qu'on leur a inculquée. Marquer deux buts à Monaco à 10 contre 11, ce serait dommage de ne pas se donner les moyens de tout réussir. Lorient fait de bons résultats mais on va gagner, puis à Nîmes et contre Nice. C'est ma volonté la plus forte."

Sur les adversaires de l'OL

"Il faut gagner nos match et il peut y avoir des surprises. J'irai voir les joueurs tout à l'heure et je leur ferai part de mes prévisions sur mes adversaires."

Les dirigeants de Monaco

"On se rend compte que nos joueurs n'ont fait que se défendre. Ils ont été agressés verbalement et physiquement. Les dirigeants de Monaco auraient mieux fait de se taire."

Le Mercato

"Ce n'est pas un voeu de l'OL de voir partir Houssem Aoaur. On souhaite le garder et le faire grandir. S'il souhaite partir, on essaiera de l'accompagner, comme on l'a fait ces dernières années avec les joueurs formés au club désireux d'un nouveau challenge. Si les offres ne correspondent pas à ce que l'on souhaite, il restera à Lyon et on sera très heureux."

L'ambition du club

"La pression est sur moi, pas sur les joueurs. Ils seront payés, ce qui est bien normal. La pandémie et la crise économique sont valables pour tous les clubs, en particulier ceux qui investissent dans le foot masculin et féminin. L'OL a les moyens de ses ambitions. Cela ne jouera pas sur la consitution des équipes l'année prochaine. Je rappelle nos ambitions d'aller au plus haut niveau. On aura certes de grosses difficultés mais on a plus de fonds propres et on résistera mieux que les autres."

Propos retranscrits par RMC