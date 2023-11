OL - INFO BUT! : la vérité sur le retour de Juninho, trois renforts envisagés à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

Cela va bel et bien bouger prochainement dans l’organigramme de l’OL. Comme annoncé par L’Equipe vendredi, John Textor s’est bien rapproché de Juninho et l’idée d’un retour du Brésilien est bel et bien dans les tuyaux. Son rôle se précise et ce ne sera en revanche pas au quotidien au poste de directeur sportif comme ce fut le cas lors de son dernier passage.

En effet, selon nos informations, le poste qui a été proposé à Juni est celui de conseiller de Textor au niveau du Eagle Football. L’ancien milieu de terrain – qui souhaite rester vivre au Brésil – s’est vu offrir un rôle du même acabit que celui qu’avait Gérard Houllier au sein du groupe Red Bull, à chapeauter les trois entités (OL, Molenbeek et Botafogo donc). Concernant le club brésilien, le principal souci étant qu’il s’agit de l’un des rivaux de son club de cœur Vasco de Gama mais, comme pour l’OL, il n’aura pas directement l’étiquette « Fogo ».

Pas de Parker ni de Sonny Anderson dans les postes ciblés par l’OL

En revanche, si le retour de Juninho est exclu dans la gestion au quotidien, l’OL cherche bien à muscler son organigramme sur au moins deux postes (peut-être trois). Santiago Cucci se mêlant trop du sportif au goût de Textor, l’ancien président délégué est remonté au niveau Eagle Football. Lyon lui cherche un remplaçant pour s’occuper de la gestion globale d’OL Groupe (hors sportif). En ce moment, c’est Thierry Sauvage, toujours en poste, qui assure l’intérim, laissant le temps à l’Américain de chercher le profil idoine. Vincent Ponsot ne quittant son poste de directeur du football pour l’OL Féminin en janvier 2024, son remplaçant (probablement Michael Gerlinger) n’arrivera qu’à cette date. Aujourd’hui, rien n’est encore signé avec l’ancien du Bayern Munich.

Enfin, concernant le poste de Directeur sportif, John Textor n’est plus aussi catégorique que par le passé à l’idée de ne pas en recruter. S’il entend la vindicte populaire, l’Américain sera cependant très vigilant sur un point : que la potentielle arrivée à ce poste ne perturbe pas l’excellent travail de la cellule de recrutement montée par Matthieu Louis-Jean. Considérée par beaucoup de spécialistes comme la meilleure de France aujourd’hui, cette dernière ne peut être perturbée par l’arrivée d’un DG trop directif ni intrusif, Textor en a bien conscience et marche sur des œufs sur le dossier.

Enfin, concernant l’épineux dossier Tony Parker, il nous a été confirmé que l’ancien basketteur n’avait « aucun avenir » à un poste opérationnel à Lyon. S’il n’est pas exclu (bien que ce ne soit pas fait) qu’il revienne au Conseil d’administration d’OL Groupe, le président de l’ASVEL – qui s’intéresse surtout à la gestion de l’Arena - n’a le profil pour aucun des postes visés. Pas plus que Sonny Anderson, sur lequel John Textor ne compte pas. Les dossiers mettant un peu de temps à se décanter, les sièges de dirigeants paraissent aujourd'hui bien vides sur les matchs de l’OL au Groupama Stadium et en déplacements...

