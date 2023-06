OL - INFO BUT! : pourquoi les Gones sont sereins avec la DNCG

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Aux alentours de 17h, la LFP a expliqué que l'examen des comptes de l'OL par la DNCG avait débouché sur ce verdict : "Sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires de la part du club". Ce qui laissait la place à toutes les interprétations possibles, notamment une demande de report des dirigeants lyonnais dans l'attente de réaliser des ventes ou d'attirer de nouveaux partenaires. La réalité est très loin de tout ça. Notre correspondant à Lyon, Alexandre Corboz, a eu des informations d'un dirigeant de l'OL qui l'assure que le club est tout à fait serein quant à la future décision du gendarme financier.

Le dossier a été présenté le jour même !

Si la DNCG n'a pas statué ce mercredi, c'est tout simplement qu'elle n'a pris connaissance du dossier lyonnais qu'aujourd'hui alors qu'elle réclame une première ébauche trois mois à l'avance. Elle l'a lu en présence de John Textor et a demandé des garanties, qui viendront dans les prochains jours. Un premier dossier avait bien été présenté à l'instance mais il avait été réalisé il y a un trimestre par l'ancienne direction, présidée par Jean-Michel Aulas. Il était alors question de réaliser 70 M€ de ventes pour équilibrer les comptes. Depuis, Aulas est parti et Textor a tenu à le refaire totalement en y intégrant ses idées, ses ambitions et les moyens d'y arriver. D'où ce contretemps qui ne devrait pas empêcher l'OL de recruter cet été.

Pour résumer La DNCG a décidé de repousser sa décision concernant les comptes de l'OL. Ce n'est pas parce que ceux-ci sont dans le rouge mais tout simplement parce qu'elle n'a pris connaissance du dossier présenté par John Textor que le jour même.

Raphaël Nouet

Rédacteur