OL : O’Brien rétablit la vérité sur son acte héroïque

Il y a quelques jours, L’Equipe réalisait un portrait de Jake O’Brien, dépeignant le jeune défenseur irlandais comme un héros qui avait risqué sa vie pour sauver son chien de la noyade au Parc de la Tête d’Or cet hiver.

Invité sur le plateau d’OL Play, l’ancien joueur de Molenbeek et de Crystal Palace est revenu sur cette étonnante anecdote… qui s’est avérée être un peu romancée pour le coup :

« C’était un peu exagéré. Les gens m’ont écrit des messages en me demandant si j’avais plongé dans le lac. J’ai plutôt mis un pied dans le lac. Avec mon petit chien, on allait se promener. Mon chiot est allé dans le lac, ma copine a commencé à crier. Je suis allé dans l’eau jusqu’aux genoux, à la taille pour le récupérer. Comme c’est un chiot, il ne savait pas nager et était un peu apeuré mais après, ça allait… »