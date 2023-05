OL : Jean-Michel Aulas a déjà deux options pour rebondir

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le football français ce lundi matin : après 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas (74 ans) a été mis sur la touche par John Textor à l'OL. Une mise sur la touche datant du 5 mai qui explique son absence dimanche au Groupama Stadium contre Montpellier (5-4). Effrayé par l'idée même de la retraite, et même s'il a encore quelques occupations à la Cegid et à Holnest, JMA devrait rester dans le monde du football encore quelques années. En effet, si le coup de sifflet final de son aventure à la tête de l'OL a été sifflé brutalement avec son passage à un rôle non opérationnel de président d'honneur, cela va lui donner les coudées franches pour un rebond au niveau national dans les instances.

La Ligue féminine dès l'été 2024 ?

Beaucoup voient aujourd'hui Jean-Michel Aulas briguer la présidence de la FFF, alors que Philippe Diallo en est le boss par intérim depuis la mise en retrait de Noël Le Graët. Présent dans le Comex de la Fédération, l'ancien n°1 de l'OL a le droit de se proposer face à Diallo le 9 juin prochain pour un mandat provisoire qui durerait jusqu'à fin 2024. Si le « conseil des sages » du foot français le choisit, il pourrait être nommé dès le 10 juin à l'occasion de l'Assemblée fédérale. Mais souhaitera-t-il récupérer ce poste ? Là est toute la question, lui qui a toujours démenti toute volonté de présidentiable. Mais c'était avant que John Textor ne mette prématurément fin à son bail de trois ans à la tête de l'OL...

L'autre option, la plus probable, est que Jean-Michel Aulas prenne la tête d'un chantier qui lui tient à cœur : le pendant féminin de la LFP tenue par Vincent Labrune. Parce qu'il a beaucoup oeuvré pour le foot féminin, JMA peut être tenté à l'idée d'être à nouveau un pionnier, sur un football qu'il connait par cœur et qu'il a déjà largement contribué à professionnaliser avec Marino Faccioli au début des années 2000 (contrats fédéraux) puis aidé par Vincent Ponsot ensuite. La D1 Arkema rêve d'une émancipation de la FFF et cela pourrait être également entériné le 10 juin prochain à l'occasion de l'Assemblée fédérale. Un rôle quand même lointain car cette nouvelle structure ne prendra vie qu'en juillet 2024.

Podcast Men's Up Life

Pour l'instant, Aulas digère Son éviction étant encore très fraîche, Jean-Michel Aulas n'a pas encore ce genre de question en tête. Quand une histoire d'amour aussi longue que celle qui l'a lié à l'OL prend fin, il faut du temps pour se remettre et se placer dans un nouveau combat.

Alexandre Corboz

Rédacteur