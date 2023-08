OL : Jean-Michel Aulas a fait saisir les comptes du club !

Zapping But! Football Club OL : Laurent Blanc stop ou encore ?

Les choses sont donc très claires à l'OL : la guerre entre Jean-Michel Aulas, l'ancien président, et son successeur, John Textor, est ouverte. Et on ne sait pas vraiment quand elle va se terminer. Car si on avait appris, déjà, que JMA venait de porter plainte contre John Textor pour propos diffamatoires, le quotidien l'Equipe donne à l'instant une information ô combien stupéfiante.

Docteur Jean-Michel et Mister Aulas

Ainsi, Aulas "a eu recours à une procédure spéciale devant le tribunal de commerce de Lyon qui lui a permis d'obtenir de façon non contradictoire (la société Eagle Football de John Textor n'était pas au courant) le gel de 14,5 millions d'euros sur les comptes de l'OL et le nantissement des titres (*) détenus par le club de l'homme d'affaires américain." Pourquoi une telle action ? Parce que Aulas estime que le club lui doit cette somme de 14,5 millions, correspondant à une partie de ses actions.

Conséquence ? L'OL s'est retrouvé en plein mercato en mal de liquidités. Ce qui serait en partie réglé aujourd'hui. Commentaire de Santiago Cucci, président exécutif du club : "On a eu un rendez-vous, avec Jean-Michel, début août, qui s'est très bien passé. Et pendant qu'il me parlait, il saisissait tous les comptes bancaires, tous sans exception [...] C'est un peu "Docteur Jean-Michel, et Mister Aulas". Il est charmant, on a envie de travailler avec lui et collaborer. Mais sous le discours de façade, il fait passer ses intérêts personnels."

Ambiance...

Podcast Men's Up Life