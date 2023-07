OL : Jean-Michel Aulas accusé de pilonner Textor en sous-main !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Si, publiquement, Jean-Michel Aulas ne s'est jamais lâché contre l'Américain et qu'il demeure toujours « Président d'honneur » de l'OL, l'ancien président emblématique du club rhodanien n'a plus aucun rôle de décideur à Lyon et cette situation le contrarie fortement.

Des coups bas difficiles à prouver...

Depuis quelques semaines, des rumeurs sur le fait que Jean-Michel Aulas s'agite en coulisses pour plomber son successeur se font de plus en plus insistantes. Le journaliste Romain Molina confirme d'ailleurs cette tendance expliquant que « JMA essaye de torpiller en sous-main Textor après avoir encaissé son chèque ».

S'il n'existe aucune preuve factuelle des coups bas de Jean-Michel Aulas, la décision surprenante de la DNCG et le poids de l'ancien dirigeant lyonnais dans les instances (présent au Comex de la FFF) pèsent forcément dans ces accusations lourdes de sens.

Entre Aulas qui essaye de torpiller en sous-main Textor après avoir encaissé son chèque suite à la vente de ses parts, et la guerre de communication PSG-Mbappe, ça donne vraiment une belle image du Beautiful Game. — Romain Molina (@Romain_Molina) July 8, 2023

