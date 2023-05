OL : Jean-Michel Aulas ne loupe déjà plus John Textor

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

C'est désormais connu de tous : la passation de pouvoir entre Jean-Michel Aulas et John Textor à l'OL a été mouvementée. Lee nouveau Boss, qui n'était pas au stade hier pour célébrer le départ de JMA, n'a eu aucun scrupule à pousser Aulas vers la sortie sans ménagement.

"On a tout ce qu'il faut à l'avenir pour réussir"

Raison de plus, sans doute, pour qu'en marge de ses propos publiés sur son compte twitter, Aulas mette déjà un coup de pression à son successeur face aux micros. Jugez plutôt : "On l'a vu, même les gens les plus solides peuvent quelquefois vivre des moments difficiles et je veux protéger mes 600 salariés qui sont ici et l'équipe qui a fait du bon travail. Je peux dire les yeux dans les yeux que tant sur le plan sportif et économique, le bilan de l'OL est unique. D'ailleurs partout en Europe on le salue. J'ai reçu des mots des présidents des grands clubs qui ont de meilleurs résultats que nous ailleurs en Europe et qui constatent qu'on a beaucoup progressé, qu'on a tout ce qu'il faut à l'avenir pour réussir. Je souhaite à Michelle Kang, qui est là et qui reprend l'équipe féminine, et à John Textor, de réussir un parcours au moins aussi brillant que celui qu'on a fait, mais je l'espère encore meilleur. Il aura en tout cas toutes les bases que je n'avais pas quand je suis arrivé pour pouvoir réussir un parcours exceptionnel et pour les supporters, gagner la Coupe d'Europe, parce que si on est capable de la gagner huit fois avec les féminines on doit pouvoir la gagner aussi chez les garçons."

A bon entendeur...