OL : Jean-Michel Aulas prépare bel et bien sa sortie à Lyon !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Actuellement en discussion avec quatre possibles actionnaires américains censés reprendre les parts de Pathé et IDG Capital, Jean-Michel Aulas (73 ans) espère conclure ce dossier d'ici au 23 juin prochain.

S'il a déjà annoncé qu'il serait encore le président du club la saison prochaine et pour quelques années encore, l'ancien patron de la Cegid - qui a fêté ses 35 ans à la tête de l'OL – réfléchit bel et bien à la retraite. Une retraite qu'il avait déjà évoqué en avril dernier après les incidents entre les Bad Gones et Karl Toko-Ekambi.

JMA envisage de plus en plus sa retraite en famille

Dans un entretien à Téléfoot ce dimanche, Jean-Michel Aulas a évoqué sa succession. Un moment auquel il « pense » de plus en plus :

« Ce ne serait absolument pas rationnel à 73 ans de ne pas l’imaginer. Je me dis aussi qu’il y a une famille derrière, il y a des gens que j'aime à qui je dois aussi de faire en sorte d'être plus proche d'eux, donc il faut être dans l'avenir prêt à passer la main le jour où les choses vont se faire ».

Déjà 35 ans à la tête de l'OL pour @JM_Aulas



Il s'est confié à @jordanollivier sur son parcours et son avenir ⬇️https://t.co/aLaQzyWvbH — Téléfoot (@telefoot_TF1) June 19, 2022

Aulas prêt à tirer sa révérence ? S'il est exclu qu'il quitte Lyon cet été malgré l'arrivée d'un nouvel actionnaire américain, Jean-Michel Aulas confirme qu'il pense de plus en plus à sa succession à la tête de l'OL. A 73 ans, le dirigeant a envie de passer du temps en famille.

Alexandre Corboz

Rédacteur