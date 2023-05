OL : John Textor acte un premier deal en vue de l'été 2023

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

Comme révélé par Jean-Michel Aulas samedi à l'issue de la finale de Coupe de France féminine OL – PSG (2-1), Michele Kang, la femme d'affaires américaine à la tête de la franchise américaine de NWSL Washington Spirit va bel et bien reprendre la tête de l'OL Féminin.

Pas une vente mais une « alliance »

En revanche, il n'est nullement question de 50 M€ pour 52% des parts précédemment évoqué sur le sujet, OL Groupe a en effet expliqué de quoi il en retournait exactement avec un échange de titres entre YMK Holdings, propriétaire du club de Washington, et donc Lyon.

« La nouvelle organisation a pour objectif d'acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique et en Asie. Michele Kang rejoindra également le Conseil d'administration d'OL Groupe », nous apprend le communiqué conjoint des deux entités, lequels ont également annoncé « des investissements significatifs » avec notamment le développement de « ressources partagées entre toutes les équipes du groupe, telles que la science et la technologie de la performance, l'analyse de données, le recrutement mondial et le développement du personnel sportif ».

John Textor met un pied à Washington... tout en éliminant des charges d'OL Groupe

Si le closing, prévu pour juin 2023, va dépendre de l'approbation de la National Women's Soccer League (NWSL) aux Etats-Unis et de l'obtention de diverses autorisations en France, il faudra également qu'OL Groupe achève la vente de sa franchise OL Reign afin d'éliminer « tout futur conflit d'intérêts au sein de la NWSL ».

Au niveau comptable, cette « alliance » est plutôt une bonne nouvelle pour l'OL puisque ce ne sera plus OL Groupe mais cette structure naissante qui sera désormais en charge des investissements et des frais de fonctionnements de l'équipe féminine (dont déficit structurel annuel est estimé à 13 M€ par L'Equipe). « OL Groupe continuera de soutenir la nouvelle organisation par la fourniture de services, comprenant notamment, l'utilisation du Groupama Stadium, du Groupama OL Training Center et de l'OL Academy », précise quand même le communiqué.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer John Textor et Michele Kang ont publié un communiqué commun au nom d'OL Groupe concernant la nouvelle structure en charge de la section féminine. Une "alliance" visant à agrandir la galaxie de clubs du propriétaire de l'OL tout en baissant les charges de fonctionnement des filles...

Alexandre Corboz

Rédacteur